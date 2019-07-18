Местная жительница нашла чужой мобильный телефон и, воспользовавшись он-лайн приложением, перевела деньги на свой счёт.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней местной жительницы. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Установлено, что 9 июля текущего года подозреваемая нашла мобильный телефон. Обнаружив, что гаджет не имеет пароля, фигурантка активировала установленное на нем приложение и перевела с привязанного банковского счета на свой счет денежные средства в сумме тысяча рублей.Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции 11 июля текущего года. В содеянном она созналась.Сотрудники полиции напоминают: за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств Уголовным кодеком Российской Федерации предусмотрено наказание от крупного штрафа (в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет), до лишения свободы на срок до шести лет.