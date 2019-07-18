Правоохранители напомнили ребятам о правилах безопасного поведения и рассказали о службе в некоторых полицейских подразделениях.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области совместно с представителями из других силовых ведомств региона организовали встречу с ребятами из детского профильного лагеря «Кванториум-33». Целью встречи, которая проводится ежегодно, стало разъяснение правил безопасного поведения, ответственности, предусмотренной законодательством за совершение преступлений и правонарушений, и знакомство с некоторыми полицейскими службами.Открыли мероприятие полицейские-кинологи ОБ ППС УМВД России по г. Владимиру. Четвероногие напарники сотрудников полиции продемонстрировали ребятам служебную подготовку, без труда обнаружив спрятанные имитаторы запрещенных веществ и задержав «преступника». После выступления мальчишки и девчонки задали полицейским массу вопросов об особенностях дрессуры собак, особенностях профессии и условиях, при которых можно стать кинологом.Диалог с правоохранителями продолжился в зале технопарка.Мальчишкам и девчонкам напомнили о правилах безопасного поведения при отдыхе на водоемах и нахождении на игровых площадках. Особое внимание в ходе беседы было уделено правилам общения с незнакомцами в сети интернет.Полицейские продемонстрировали ребятам видеоролики, герои которых напоминают простые правила личной безопасности и предупреждают об ответственности за совершение несовершеннолетними хулиганских поступков.Подростки активно участвовали в разговоре, задавали много вопросов и анализировали обсуждаемые темы, делясь примерами из жизни.Член общественного совета при УМВД России по городу Владимиру Михаил Осокин, присутствовавший в зале, отметил несомненную пользу мероприятия для подрастающего поколения.В завершение встречи ребята поделились эмоциями, высказав пожелание встречаться чаще.