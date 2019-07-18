В ее состав может войти от пяти до сорока человек

В ее состав может войти от пяти до сорока человекВ 44-х регионах России, в том числе и во Владимирской области, полностью сменят состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Они занимаются контролем за соблюдением прав заключенных. Об этом сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.Выдвинуть своих кандидатов могут только общественные объединения. В состав комиссии может войти от пяти до сорока человек. При этом ни у одного из них, а также у их родных не должно быть судимостей.Процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии начнётся 19-го июля и закончится в середине осени. Ротация составов ОНК во Владимирской области состоится 20 октября.