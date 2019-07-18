Такая мера необходима для проведения работ на объектах связи

Такая мера необходима для проведения работ на объектах связиВо Владимирской области будут проходить внеплановые отключения телерадиовещания. Такая мера необходима для проведения работ на объектах связи.Как сообщают в пресс-службе администрации Владимирской области, будут отключать технические средства, транслирующие программы телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового ТВ.В Муроме и Муромском районе отключение будут проводить 18-го июля с 11:00 до 15:00.24-го и 25-го июля отключат объекты связи в деревне Быково Судогодского района с 12:00 до 15:00. В зону отключения также войдут Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, Радужный. И населённые пункты в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Собинском, Селивановском, Суздальском и Судогодском районах.