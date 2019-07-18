Участки поврежденной земляной защитной дамбы на реке Ия в Иркутской области восстановлены военными железнодорожниками. Чтобы отсыпать 4 тысячи кубических метров грунта, грузовикам пришлось совершить более 400 рейсов.

Участки поврежденной земляной защитной дамбы на реке Ия в Иркутской области восстановлены военными железнодорожниками. Чтобы отсыпать 4 тысячи кубических метров грунта, грузовикам пришлось совершить более 400 рейсов.В Тулунском районе военнослужащие Минобороны РФ продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка: очищают воду, выпекают хлеб для местного населения, проводят вакцинацию, сообщает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, паводки в Иркутской области начались в конце июня, жертвами стихии стали 25 человек, 763 были госпитализированы. Подтопленными оказались свыше 11 тысяч зданий и придомовых территорий. Сейчас ситуация в регионе стабилизировалась, вода остается лишь в 44 домах поселка Тулун.