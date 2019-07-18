Ко второму чтению законопроекта о льготах для плодово-ягодной продукции в качестве поправки будет предложено поднять налог на добавленную стоимость до 20% для пальмового масла. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поступившие благодаря этому в бюджет средства направят на поддержку российских производителей молочной продукции.
Ко второму чтению законопроекта о льготах для плодово-ягодной продукции в качестве поправки будет предложено поднять налог на добавленную стоимость до 20% для пальмового масла. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поступившие благодаря этому в бюджет средства направят на поддержку российских производителей молочной продукции.
По его словам, такую меру поддерживают все фракции нижней
палаты. "Надеемся, что это решение может быть принято уже до конца
весенней сессии", – сказал спикер Госдумы журналистам.
Полученные от реализации этой меры средства позволят бюджету
получить дополнительные средства, которые можно направить на поддержку
производителей молока. "С тем, чтобы, с одной стороны, создать условия
нашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой – чтобы цена
этих продуктов, в основе которого будет качественное, натуральное молоко, была
доступна для наших граждан", – пояснил Володин.
В своем решении парламентарии руководствуются запросом
граждан, подчеркнул спикер Госдумы. Много обращений связано с тем, что люди
недовольны широким использованием пальмового масла в пищевой отрасли, отметил
Володин. По его словам, это снижает качество продукции, вытесняет с рынка
настоящее молоко.
"Мы прогнозируем, что импорт пальмового масла будет замедлен.
Если в прошлом году его рост составил более 20%, то после этого решения он
станет замедляться", – сказал законодатель.
В четверг, 18 июля, прошел первое чтение законопроект о
снижении до 10% НДС для плодово-ягодных культур.
Это сэкономит отрасли около 20 миллиардов рублей,
прогнозируют в правительстве, а также даст российским производителям
возможность увеличить объемы оборотных средств, направить их на создание новых
садов.