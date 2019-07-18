Ко второму чтению законопроекта о льготах для плодово-ягодной продукции в качестве поправки будет предложено поднять налог на добавленную стоимость до 20% для пальмового масла. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поступившие благодаря этому в бюджет средства направят на поддержку российских производителей молочной продукции.

Ко второму чтению законопроекта о льготах для плодово-ягодной продукции в качестве поправки будет предложено поднять налог на добавленную стоимость до 20% для пальмового масла. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поступившие благодаря этому в бюджет средства направят на поддержку российских производителей молочной продукции.По его словам, такую меру поддерживают все фракции нижнейпалаты. "Надеемся, что это решение может быть принято уже до концавесенней сессии", – сказал спикер Госдумы журналистам.Полученные от реализации этой меры средства позволят бюджетуполучить дополнительные средства, которые можно направить на поддержкупроизводителей молока. "С тем, чтобы, с одной стороны, создать условиянашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой – чтобы ценаэтих продуктов, в основе которого будет качественное, натуральное молоко, быладоступна для наших граждан", – пояснил Володин.В своем решении парламентарии руководствуются запросомграждан, подчеркнул спикер Госдумы. Много обращений связано с тем, что людинедовольны широким использованием пальмового масла в пищевой отрасли, отметилВолодин. По его словам, это снижает качество продукции, вытесняет с рынканастоящее молоко."Мы прогнозируем, что импорт пальмового масла будет замедлен.Если в прошлом году его рост составил более 20%, то после этого решения онстанет замедляться", – сказал законодатель.В четверг, 18 июля, прошел первое чтение законопроект оснижении до 10% НДС для плодово-ягодных культур.Это сэкономит отрасли около 20 миллиардов рублей,прогнозируют в правительстве, а также даст российским производителямвозможность увеличить объемы оборотных средств, направить их на создание новыхсадов.