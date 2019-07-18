Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова."(Володин) возглавил попечительской совет. Сначала Вячеславу Викторовичу сделали предложение войти (в совет) и возглавить, он согласился", – пишет РИА Новости со ссылкой на Кашеварову.Помимо Вячеслава Володина, в состав попечительского совета вошли ректор кинематографического института Владимир Малышев, заместитель министра культуры Николай Овсиенко, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, а также режиссеры Владимир Меньшов, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко и другие деятели культуры и искусства. Об этом сообщается на сайте высшего учебного заведения.Напомним, спикер Госдумы посетил Всероссийский государственный институт кинематографии 14 июня. Он предложил установить у входа в вуз памятник Станиславу Говорухину – выдающемуся режиссеру и депутату всех созывов нижней палаты парламента.Монумент должен появиться рядом с памятниками другим известным выпускникам учебного заведения – Андрею Тарковскому, Василию Шукшину, Геннадию Шпаликову.