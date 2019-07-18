Не так давно в СМИ прошла информация о том, что всем известный артист Юрий Шатунов был прооперирован в срочном порядке. Со слов директора артиста, операция была проведена по поводу гайморита. Причиной же воспаления пазухи стал зуб. О проблемах артиста высказалась врач-стоматолог Марина Пирмагомедова.

Не так давно в СМИ прошла информация о том, что всем известный артист Юрий Шатунов был прооперирован в срочном порядке. Со слов директора артиста, операция была проведена по поводу гайморита. Причиной же воспаления пазухи стал зуб. О проблемах артиста высказалась врач-стоматолог Марина Пирмагомедова.Как врач стоматолог-хирург, Пирмагомедова в первую очередь обратила внимание на то,что это довольно-таки частая причина обращения пациентов в отделение челюстно-лицевой хирургии. "И к моему огромному сожалению, как правило, несвоевременное обращение наших пациентов и есть причина поступления в больницу в тяжелом состоянии", – рассказала она.Для того, чтобы избежать проблемы подобного рода, эксперт порекомендовала каждые 6 месяцев обращаться к врачу стоматологу,для осмотра полости рта и лечения кариозных зубов,при выявлении таковых. "Ведь наш организм это целостная система и состояние полости рта напрямую отражается на нашем здоровье в целом (зубы не существуют где-то там сами по себе). Берегите себя", – резюмировала Пирмагомедова.Ранее стало известно, что солист группы "Ласковый май" был экстренно госпитализирован. Юрий Шатунов перенес операцию. Артист был на гастролях, когда почувствовал недомогание.Юрий Шатунов не стал отменять концерты, ведь в каждом городе его ожидали полные залы поклонников. Чтобы выходить на сцену, знаменитость принимала антибиотики и обезболивающие.