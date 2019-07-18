В Сети заговорили о новом большом культурном явлении. Одними из его родоначальников стали Дима Билан, Егор Крид и Артур Пирожков.

В Сети заговорили о новом большомкультурном явлении. Одними из его родоначальников стали Дима Билан, Егор Крид иАртур Пирожков.Telegram-канал "Русский шаффл" заметил, что усовременных музыкантов появилась новая мода – на толерантность. "За последнююнеделю вышло четыре совершенно одинаковых клипа – Димы Билана ("Про белыерозы"), Крем Соды ("Никаких больше вечеринок"), Егора Крида("Сердцеедка") и Артура Пирожкова ("Алкоголичка")", – пишутавторы канала.Отмечается, что главные герои всех этих клипов – "русскиеколхозники с пропитыми лицами, женщины в страшной одежде с лишним весом,гопники с района". Звезды эстрады на их фоне просто сияют, исполняя свои новые хиты."Это больше культурное явление", – говорится в сообщении.Если в США образцом толерантности является темнокожаяженщина, которая может сыграть роль Русалочки и даже Джеймса Бонда, то в Россииэто – алкоголики у вокзала, пацаны у подъезда, бабки в троллейбусе и членымассовки шоу "Пусть говорят".Отмечается, что долгое время таких людей просто незамечали, а все роли в музыкальных клипах отдавали белым худым женщинам-моделям."Скоро будет не разобрать – это провинциальная криминальная хроника опоножовщине или новый клип Сергея Лазарева", – пишут авторы канала.Напомним, несколько дней назад опубликовал на своем официальном YouTube-каналеклип на песню "Про белые розы". Новое творение певца не обсуждает,разве что, ленивый. Ролик собрал массу положительных отзывов, однако есть и те,кто считает, что видео не удалось.