В Сети заговорили о новом большом
культурном явлении. Одними из его родоначальников стали Дима Билан, Егор Крид и
Артур Пирожков.
В Сети заговорили о новом большом
культурном явлении. Одними из его родоначальников стали Дима Билан, Егор Крид и
Артур Пирожков.
Telegram-канал "Русский шаффл" заметил, что у
современных музыкантов появилась новая мода – на толерантность. "За последнюю
неделю вышло четыре совершенно одинаковых клипа – Димы Билана ("Про белые
розы"), Крем Соды ("Никаких больше вечеринок"), Егора Крида
("Сердцеедка") и Артура Пирожкова ("Алкоголичка")", – пишут
авторы канала.
Отмечается, что главные герои всех этих клипов – "русские
колхозники с пропитыми лицами, женщины в страшной одежде с лишним весом,
гопники с района". Звезды эстрады на их фоне просто сияют, исполняя свои новые хиты.
"Это больше культурное явление", – говорится в сообщении.
Если в США образцом толерантности является темнокожая
женщина, которая может сыграть роль Русалочки и даже Джеймса Бонда, то в России
это – алкоголики у вокзала, пацаны у подъезда, бабки в троллейбусе и члены
массовки шоу "Пусть говорят".
Отмечается, что долгое время таких людей просто не
замечали, а все роли в музыкальных клипах отдавали белым худым женщинам-моделям.
"Скоро будет не разобрать – это провинциальная криминальная хроника о
поножовщине или новый клип Сергея Лазарева", – пишут авторы канала.
Напомним, несколько дней назад опубликовал на своем официальном YouTube-канале
клип на песню "Про белые розы". Новое творение певца не обсуждает,
разве что, ленивый. Ролик собрал массу положительных отзывов, однако есть и те,
кто считает, что видео не удалось.