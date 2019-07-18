Прима-балерина Анастасия Волочкова представит балетно-цирковой спектакль Балерина в зазеркалье Цирка. Посмотреть выступление вы сможете абсолютно бесплатно. Дни.ру предоставят вам такую возможность.

Прима-балерина Анастасия Волочкова представит балетно-цирковой спектакль "Балерина в зазеркалье Цирка". Посмотреть выступление вы сможете абсолютно бесплатно. "Дни.ру" предоставят вам такую возможность.Премьера спектакля "Балерина в зазеркалье Цирка"– это добрая история о маленькой девочке, которая мечтала стать артисткой. Анастасия Волочкова будет не только танцевать, но и бесстрашно парить в облаках без страховки.Гости смогутсмогут увидеть потрясающие декорации и знаменитых артистов. Трогательный сюжетспектакля никого не оставит равнодушным."Я верю, что этот спектакль будет жить. Он необходим сегодняшнему зрителю, потому как состоит из позитива, радости и тех добрых чувств, которых нам всем так не хватает в нынешнее время", – прокомментировала свое участие балерина.Попасть на выступление Анастасии Волочковой 21 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в ;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти (учитывается лишь один комментарий от каждого пользователя)Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам оперативно отправим билеты на почту.Напоминаем, что ранее были разыграны билеты на концерт группы .