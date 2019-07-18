Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми отдыхают в Юрмале. Артисты посетили зоопарк в компании Игоря Николаева, его жены Юлии Проскуряковой и их дочки Вероники.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми отдыхают в Юрмале. Артисты посетили зоопарк в компании Игоря Николаева, его жены Юлии Проскуряковой и их дочки Вероники.Максим Галкин оперативно ведет репортаж из Юрмалы, где проводит время с Аллой Пугачевой и их детьми Гарри и Лизой. Популярный юморист почти каждый день выкладывает фотографии и видео, демонстрируя, что все свободное время тратит на родных. Впрочем, находится возможность и встретиться с друзьями.Так, Максим Галкин, Алла Пугачева и их малыши встретились с автором-песенником Игорем Николаевым, его женой Юлией Проскуряковой и их дочкой Вероникой, которые также отдыхают в Юрмале. Две семьи отправились в зоопарк. Галкин опубликовал видео с прогулки. в ролике видно, как Максим, увидев с Юлией фламинго, поинтересовался у Аллы, нравятся ли ей такие птички.Та не растерялась. "Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь!" – кокетливо ответила Алла Пугачева, затем подняла солнцезащитные очки, вытаращила глаза с густыми ресницами и эффектно открыла рот. А в другом отрывке крупным планом показал лягушку и обратился к сыну: "Гарри, смотри, жаба! Прям как в шоу-бизнесе!"А еще шоумена явно не оставила равнодушным фраза, брошенная дочкой Лизой, отметившая, что лучше бы посмотрела тараканов. Он ее показал в видеозаписи дважды.Напомним, что отъезд с семьей в Латвию сопровождался скандалом. Шумиха поднялась после того, как в Сети появился ролик, на котором Примадонну запечатлели прибывшей на вокзал прямо на автомобиле.