Скандальный блогер Лена Миро взорвалась из-за несправедливости. Она раскритиковала российских знаменитостей, которые отметились в комментариях Instagram-аккаунта Леди Гаги.

Скандальныйблогер Лена Миро взорвалась из-за несправедливости. Она раскритиковалароссийских знаменитостей, которые отметились в комментариях Instagram-аккаунта Леди Гаги.По словам светскогообозревателя, страница американской певицы превратилась в настоящую клоаку, "где"синие галочки" (эскортницы и комики) соревнуются в том, кто оставиткомментарий смешнее". "Поздравляю вас – вы конченные дебилы", -обрушилась Миро на злопыхателей."Крым вернули – вернем и Бредлика" – вопят курицы типа ГарикаХарламова с ТНТ и делятся рецептами вкусных хинкали. К сожалению,победителя нет – не смешно", – осудила блогер российских знаменитостей, решившихприсоединиться к травле Леди Гаги. В частности, среди таковых отметились певецСергей Жуков и Эвелина Бледанс."А почем вы продаете гаражв Бирюлево-Товарное? Почем?" – пошутил в комментариях солист группы "Рукивверх!". "Гуси, гуси, га-га-га",– написала Эвелина Бледанс. "Что хуже всего, имсамим смешно – хотя чему тут смеяться? Но они рады стараться. У них –флешмоб. Им скучно, а тут нашли себе развлекуху. И ни у одного дебила невозникает мысли, как их поведение выглядит со стороны", – размазала российскихзнаменитостей Миро.Блогер уверена, что не заслуживает такого жестокогоотношения к себе. При этом она признала, что хейтеры есть везде, не только в нашейстране. "Во всем мире хватает дебилов. Но нет нигде такого, чтобы известные в своейстране люди участвовали в набегах на комментарии. Насколько можно не уважатьсебя, чтобы отметиться в треде у Леди Гаги? Что должно быть в голове, чтобыоставить там свою не смешную шутку?" – недоумевает Лена Миро.Напомним, слухи орасставании актера Брэдли Купера и русской супермодели Ирины Шейк сталирегулярно появляться после выхода фильма "Звезда родилась".Главные роли в картине исполнили Купер и . Многие отмечали, что междуактером и певицей – любовный роман.