Скандальный
блогер Лена Миро взорвалась из-за несправедливости. Она раскритиковала
российских знаменитостей, которые отметились в комментариях Instagram-аккаунта Леди Гаги.
Скандальный
блогер Лена Миро взорвалась из-за несправедливости. Она раскритиковала
российских знаменитостей, которые отметились в комментариях Instagram-аккаунта Леди Гаги.
По словам светского
обозревателя, страница американской певицы превратилась в настоящую клоаку, "где
"синие галочки" (эскортницы и комики) соревнуются в том, кто оставит
комментарий смешнее". "Поздравляю вас – вы конченные дебилы", -
обрушилась Миро на злопыхателей.
"Крым вернули – вернем и Бредлика" – вопят курицы типа Гарика
Харламова с ТНТ и делятся рецептами вкусных хинкали. К сожалению,
победителя нет – не смешно", – осудила блогер российских знаменитостей, решивших
присоединиться к травле Леди Гаги. В частности, среди таковых отметились певец
Сергей Жуков и Эвелина Бледанс.
"А почем вы продаете гараж
в Бирюлево-Товарное? Почем?" – пошутил в комментариях солист группы "Руки
вверх!". "Гуси, гуси, га-га-га",
– написала Эвелина Бледанс. "Что хуже всего, им
самим смешно – хотя чему тут смеяться? Но они рады стараться. У них –
флешмоб. Им скучно, а тут нашли себе развлекуху. И ни у одного дебила не
возникает мысли, как их поведение выглядит со стороны", – размазала российских
знаменитостей Миро.
Блогер уверена, что не заслуживает такого жестокого
отношения к себе. При этом она признала, что хейтеры есть везде, не только в нашей
стране. "Во всем мире хватает дебилов. Но нет нигде такого, чтобы известные в своей
стране люди участвовали в набегах на комментарии. Насколько можно не уважать
себя, чтобы отметиться в треде у Леди Гаги? Что должно быть в голове, чтобы
оставить там свою не смешную шутку?" – недоумевает Лена Миро.
Напомним, слухи о
расставании актера Брэдли Купера и русской супермодели Ирины Шейк стали
регулярно появляться после выхода фильма "Звезда родилась".
Главные роли в картине исполнили Купер и . Многие отмечали, что между
актером и певицей – любовный роман.