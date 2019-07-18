18.07.2019

2019-07-18 14:10:26

Яндекс научился определять зарплату пользователей

Компания "Яндекс" представила технологию, которая может выявлять уровень заработной платы пользователей. Организация уже зарегистрировала соответствующий патент.



Как передает , доходы будут определять по профессии, анализируя данные GPS и приложения. Кроме того, сервис будет изучать звуки вокруг пользователей. Так, например, курьера можно определить по постоянному перемещению, а строителя – по шуму.



В пресс-службе "Яндекса" заверили, что не будут использовать этот патент в своих сервисах. "Эта технология так и осталась жить на бумаге в виде патента", – цитирует сообщение телеканал "".