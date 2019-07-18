Главная интрига музыкального фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала о том, приедет ли Алла Пугачева, благополучно раскрыта. Примадонна с супругом вошла в концертный зал Дзинтари за несколько минут на начала первого придуманного Вайкуле грандиозного праздника

Главная интрига музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" о том, приедет ли Алла Пугачева, благополучно раскрыта. Примадонна с супругом вошла в концертный зал "Дзинтари" за несколько минут на начала первого придуманного Вайкуле грандиозного праздникаЕще накануне хозяйка форума признавалась корреспонденту "Дни.ру": "Будет ли Алла Пугаева – спрашивайте у нее. Во всяком случае, мне она сказала, что придет в первый и в последний день. У нас с ней все хорошо!"Пришла, не подвела, устроив фурор в зале. Публика встречала Примадонну аплодисментами, а она царственно плыла по залу и махала рукой своему народу. Расцеловалсь с отдыхающей в Латвии тренером Татьяной Тарасовой, поворковала с четой Винокуров и заняла место в центре партера.Желтые брюки, желтый плащ-пиджак, черная блузка, золотые туфли и элегантная сумочка – все было подобрано с большим вкусом. Морской воздух Рижского взморья явно идет Народной артистке СССР на пользу – она, кажется, помолодела, посвежела, похорошела. И потрясла народ!Напомним, почти каждое лето семья Аллы Борисовны проводит в курортной Юрмале – арендуют тут большой дом. Ходят в зоопарк, на пляж, в детские парки развлечений. И очень счастливы.На фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" Пугачева приходит с удовольствием – хочет и подругу поддержать, и посмотреть на молодых артистов, и блеснуть перед любящей публикой. Лучшая, любимая, неповторимая. Царица!