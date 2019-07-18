Защитник голландского Аякса Маттейс де Лигт продолжит карьеру в итальянской серии А, 19-летний игрок обороны подписал соглашение с Ювентусом, рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Бывший защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт продолжит карьеру в итальянской серии А, 19-летний игрок обороны подписал соглашение с "Ювентусом", рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.Ранее 33Live.RuRu уже сообщали о том, что де Лигт прибыл в Турин, где согласовал условия личного контракта со "Старой синьорой". Как сообщает пресс-служба итальянской команды, клуб из Амстердама выручил на продаже футболиста 75 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 85 миллионов евро.