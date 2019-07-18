Егор Крид является одним из самых востребованных поп-артистов в России. Журналисты буквально ходят за ним по пятам в поисках новой сенсации. А певец, в свою очередь, не отказывает им в удовольствии и щедро делится инфоповодами.

Егор Крид является одним из самых востребованных поп-артистов в России. Журналисты буквально ходят за ним по пятам в поисках новой сенсации. А певец, в свою очередь, не отказывает им в удовольствии и щедро делится инфоповодами.На этот раз папарацци застукали исполнительна в максимально неожиданной обстановке– на собственной свадьбе.Невестой 25-летнего артиста оказалась 37-летняя актриса Юлия Александрова.Как оказалось, это была всего лишь постановка. Операторы снимали последний эпизод романтической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина".Напомним, ранее эту сладкую парочку застукали за поцелуями в торговом центре, но это тоже оказалось лишь частью сценария нового фильма "(НЕ) Идеальный мужчина". Собственно, Криду там досталась главная роль человекоподобного робота-любовника.В одном из интервью Егор признался, что в картине есть и пикантные сцены с его участием. "Да, мы их (постельные сцены – прим. ред.) уже все сняли. Мы с этого начали фильм. Это было наше первое знакомство. Юля безумно крутая и талантливая актриса. Мне повезло с партнером, она охренительно играет. Я прям очень сильно ее полюбил за эти дни", – рассказал Егор.Отметим, на данный момент о личной жизни артиста ничего не известно. Он упорно скрывает детали от назойливых журналистов. А во всех интервью своей главной женщиной он называет любимую маму.