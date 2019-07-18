Президента Украины Владимира Зеленского призывают расправиться с его предшественником Петром Порошенко. На бывшего главу государства вылили ушат помоев прямо в центре Киева.
Президента Украины Владимира Зеленского призывают расправиться с его предшественником Петром Порошенко. На бывшего главу государства вылили ушат помоев прямо в центре Киева.
На одной из улиц города появился биллборд с резкими
высказываниями в адрес Порошенко. Растяжку установили по инициативе кандидата в
народные депутаты Александра Порядина. Таким образом политик обратился к
президенту Владимиру Зеленскому с требованием принять меры против экс-лидера
Незалежной.
"Мы имеем вам сказать: Шоколадка испортилась и
завонялась, пора менять обертку. Время свиней загонять в стойло", – сказано в
тексте на биллборде.
Надпись сопровождалась изображениями свиней за колючей
проволокой. на плакате изображен за решеткой. Фотография бывшего
лидера Незалежной стилизована под изображение девочки Аленки с обертки
известного шоколада.
Но провисел в центре столицы столь смелый креатив недолго.
Вскоре на место прибыли сотрудники городской администрации и полиция.
Правоохранители потребовали снять плакат, Порядин отказался, после чего между
ними завязалась драка.
Бывший президент Украины активно готовится к внеочередным
выборам в Верховную раду, намеченным на 21 июля. Порошенко возглавляет новую
партию "Европейская солидарность".
Между тем против политика и его окружения возбуждено уже 11
уголовных дел. Его обвиняют в коррупции, государственной измене, узурпации
судебной власти. На днях вызывали на допрос по делу об уклонении от
уплаты налогов и легализации нескольких сотен миллионов долларов. Повестку
бывший президент решил проигнорировать.