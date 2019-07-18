Президента Украины Владимира Зеленского призывают расправиться с его предшественником Петром Порошенко. На бывшего главу государства вылили ушат помоев прямо в центре Киева.

Президента Украины Владимира Зеленского призывают расправиться с его предшественником Петром Порошенко. На бывшего главу государства вылили ушат помоев прямо в центре Киева.На одной из улиц города появился биллборд с резкимивысказываниями в адрес Порошенко. Растяжку установили по инициативе кандидата внародные депутаты Александра Порядина. Таким образом политик обратился кпрезиденту Владимиру Зеленскому с требованием принять меры против экс-лидераНезалежной."Мы имеем вам сказать: Шоколадка испортилась изавонялась, пора менять обертку. Время свиней загонять в стойло", – сказано втексте на биллборде.Надпись сопровождалась изображениями свиней за колючейпроволокой. на плакате изображен за решеткой. Фотография бывшеголидера Незалежной стилизована под изображение девочки Аленки с оберткиизвестного шоколада.Но провисел в центре столицы столь смелый креатив недолго.Вскоре на место прибыли сотрудники городской администрации и полиция.Правоохранители потребовали снять плакат, Порядин отказался, после чего междуними завязалась драка.Бывший президент Украины активно готовится к внеочереднымвыборам в Верховную раду, намеченным на 21 июля. Порошенко возглавляет новуюпартию "Европейская солидарность".Между тем против политика и его окружения возбуждено уже 11уголовных дел. Его обвиняют в коррупции, государственной измене, узурпациисудебной власти. На днях вызывали на допрос по делу об уклонении отуплаты налогов и легализации нескольких сотен миллионов долларов. Повесткубывший президент решил проигнорировать.