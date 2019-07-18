Бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с поражением на выборах главы государства: он намерен взять реванш на предстоящем голосовании в Верховную раду. Но новый лидер Незалежной Владимир Зеленский не оставляет почти ни единого шанса своему предшественнику. Судя по данным социологов, президента поддерживает более 70% граждан.

Бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с поражением на выборах главы государства: он намерен взять реванш на предстоящем голосовании в Верховную раду. Но новый лидер Незалежной Владимир Зеленский не оставляет почти ни единого шанса своему предшественнику. Судя по данным социологов, президента поддерживает более 70% граждан.С момента выборов главы государства прошло три месяца, но врейтинге симпатий украинцев Зеленский по-прежнему опережает других политиков сколоссальным отрывом. По данным исследования Киевского международного институтасоциологии, лидера Незалежной поддерживают 72,8% граждан.Положительно воспринимается и глава пропрезидентской партии"Слуга народа" Дмитрий Разумков – 54,8% украинцев одобряют егодеятельность. Руководимая им политическая сила, способна взять более 50%голосов на предстоящих выборах в Верховную раду, прогнозируют политологи.По мнению украинцев, неплохо справляется со своимиобязанностями и представитель Владимира Зеленского в парламенте РусланСтефанчук. Его деятельность положительно оценили более трети респондентов.А вот бывшему президенту Украины радоватьсянечего: он стал лидером политического антирейтинга. Не в восторге от егодеятельности 75,8% граждан. Поддерживают президента немногим более 10%опрошенных.По всей видимости, примерно на такие цифры стоит рассчитыватьвозглавляемой им партии "Европейская солидарность" на внеочередныхвыборах в Верховную раду. Голосование состоится 21 и июля.Чем ближе выборы, тем более жесткая борьба разворачиваетсясреди политиков и их партий. Так, кандидат в народные депутаты АлександрПорядин разместил в центре Киева огромный плакат с призывом к Зеленскомуразобраться с Порошенко.Биллборд содержит резкие высказывания в адрес Порошенко."Мы имеем вам сказать: шоколадка испортилась и завоняла, пора менятьобертку. Время свиней загонять в стойло", – написано на плакате.на плакате показан за решеткой с фингалом подглазом. Фотография бывшего лидера Украины стилизована под образ Аленки собертки известного шоколада. Плакат провисел недолго: вскоре его сняли потребованию полиции.