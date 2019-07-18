Бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с поражением на выборах главы государства: он намерен взять реванш на предстоящем голосовании в Верховную раду. Но новый лидер Незалежной Владимир Зеленский не оставляет почти ни единого шанса своему предшественнику. Судя по данным социологов, президента поддерживает более 70% граждан.
Бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с поражением на выборах главы государства: он намерен взять реванш на предстоящем голосовании в Верховную раду. Но новый лидер Незалежной Владимир Зеленский не оставляет почти ни единого шанса своему предшественнику. Судя по данным социологов, президента поддерживает более 70% граждан.
С момента выборов главы государства прошло три месяца, но в
рейтинге симпатий украинцев Зеленский по-прежнему опережает других политиков с
колоссальным отрывом. По данным исследования Киевского международного института
социологии, лидера Незалежной поддерживают 72,8% граждан.
Положительно воспринимается и глава пропрезидентской партии
"Слуга народа" Дмитрий Разумков – 54,8% украинцев одобряют его
деятельность. Руководимая им политическая сила, способна взять более 50%
голосов на предстоящих выборах в Верховную раду, прогнозируют политологи.
По мнению украинцев, неплохо справляется со своими
обязанностями и представитель Владимира Зеленского в парламенте Руслан
Стефанчук. Его деятельность положительно оценили более трети респондентов.
А вот бывшему президенту Украины радоваться
нечего: он стал лидером политического антирейтинга. Не в восторге от его
деятельности 75,8% граждан. Поддерживают президента немногим более 10%
опрошенных.
По всей видимости, примерно на такие цифры стоит рассчитывать
возглавляемой им партии "Европейская солидарность" на внеочередных
выборах в Верховную раду. Голосование состоится 21 и июля.
Чем ближе выборы, тем более жесткая борьба разворачивается
среди политиков и их партий. Так, кандидат в народные депутаты Александр
Порядин разместил в центре Киева огромный плакат с призывом к Зеленскому
разобраться с Порошенко.
Биллборд содержит резкие высказывания в адрес Порошенко.
"Мы имеем вам сказать: шоколадка испортилась и завоняла, пора менять
обертку. Время свиней загонять в стойло", – написано на плакате.
на плакате показан за решеткой с фингалом под
глазом. Фотография бывшего лидера Украины стилизована под образ Аленки с
обертки известного шоколада. Плакат провисел недолго: вскоре его сняли по
требованию полиции.