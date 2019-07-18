Заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроед рассказала, что в действиях президента Украины Владимира Зеленского можно усмотреть признаки изнасилования. После этого сам политик выступил с заявлением об обращении в правоохранительные органы.

Заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроед рассказала, что в действиях президента Украины Владимира Зеленского можно усмотреть признаки изнасилования. После этого сам политик выступил с заявлением об обращении в правоохранительные органы.Оксана Сыроед весьма неоднозначно оценила требование Владимира Зеленского о созыве внеочередного заседания Верховной рады после ее роспуска. Это, уверена парламентарий, можно сравнить с "удовлетворением половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица". Подобная формулировка содержится в 153 статье Уголовного кодекса Украины, где речь идет об изнасиловании.Тем временем сам Владимир Зеленский продолжает свое противостояние, удостаивающееся столь жестких сравнений, не только с парламентом, но и с другими ветвями власти. Так, президент Украины выступил с заявлением об обнаружении очередной аферы. "На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности", – цитирует политика.В течение последних пяти лет специальные экспортеры перечислили порядка 30 миллионов долларов на счета офшорных предприятий по нескольким подозрительным контрактам, рассказал . У обвинения есть основания полагать, что речь идет о банальном выводе денег за рубеж."Преодоление коррупции – главный приоритет деятельности", – подчеркнул Владимир Зеленский.Напомним, призвал спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законов. Президент Украины был проигнорирован, а после и вовсе обвинен в попытке изнасилования. Однако это не остановило политика, и он повторно обратился к Парубию.