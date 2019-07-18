Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободыМуромский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в изнасиловании.Утром 27 января этого года мужчина напал на малознакомую женщину на улице. Злоумышленник ударил ее по лицу, после чего против воли, удерживая за руки и одежду, затащил в свою квартиру. Насилуя женщину, он избивал ее, угрожал убийством и пытался задушить. Через 6 часов преступник отпустил потерпевшую из квартиры..Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.Кроме того, он должен выплатить женщине 300 тысяч рублей, возмещая моральный ущерб.