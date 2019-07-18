Обнаружив, что у гаджета нет пароля, она открыла приложение банка

Обнаружив, что у гаджета нет пароля, она открыла приложение банкаЖительницу Владимира подозревают в краже с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.9 июля этого года 18-летняя девушка нашла мобильный телефон. Обнаружив, что у гаджета нет пароля, она открыла приложение и перевела с привязанного банковского счета на свой счет тысячу рублей.Девушку задержали, она во всем призналась.Сотрудники полиции напоминают: за кражу, совершенную с банковского счета, может грозить наказание от крупного штрафа (в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей), до лишения свободы на срок до 6-ти лет.