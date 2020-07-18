Поймал как-то нарик золотую рыбку,а та ему говорит:
- Отпусти меня выполню три твоих желания!
- Хочу,хочу чтобы в Крыму было крымскотатарское иго!
Рыбка исполнила желание. В Крым набежали крымские татары.
- А второе твое желание?
- Хочу, хочу чтобы в Крыму не было крымскотатарского ига.
Ушли крымскиетатары из Крыма.
- Ну а третье твоё желание?
- Хочу, хочу чтобы в Крыму было крымскотатарское иго!
Напало снова татарское иго на Крым.
- Скажи, пожалуйста, а в чём прикол?
- А прикинь , рыбка, они там в непонятках, то -есть татары в Крыму, то - их нет!
еще анекдот!