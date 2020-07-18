18.07.2020

2020-07-18 14:15:04

Число пожаров во Владимирской области с начала года снизилось на 30%

Сегодня сотрудники органов надзорной деятельности МЧС России отмечают свой профессиональный праздник. 93 года назад в нашей стране были утверждены «Положения о государственном пожарном надзоре».

На сегодняшний день в ГУ МЧС России по Владимирской области и отделах надзорной деятельности по региону в должности инспекторов несут службу 92 офицера. Их главная задача - сокращение числа пожаров и погибших на них людей.

Только за первые 6 месяцев этого года удалось добиться снижения числа пожаров на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти вдвое снизилось число пострадавших на пожарах. Более того – в этом году не допущено ни одного случая детской гибели на пожарах.

Сотрудниками госпожнадзора проведено 319 проверок на объектах, в результате которых вручено 163 предписания об устранении выявленных нарушений. Составлено более пятисот протоколов по факту нарушения требований в области пожарной безопасности.