Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей

Два 18-летних парня оказались причастными к краже из магазина в Гусь-Хрустальном, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.В конце апреля в полицию сообщили о краже денег и материальных ценностей из торговой точки. Общую сумму ущерба оценили более чем в 30 тысяч рублей.Оперативники выяснили, что к хищению причастны два 18-летних парня. Они в содеянном сознались. Оказалось, что ребята ночью распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, они вспомнили, что когда-то подрабатывали грузчиками в местном магазине и у них остались ключи. Парни пришли в помещение и вместе с алкоголем прихватили деньги, электроинструмент, продукты и другое имущество, после чего скрылись.Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» передали в суд для рассмотрения по существу.