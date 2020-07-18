Злоумышленник демонтировал и похищал зеркальные элементы у дорогостоящих иномарок, после чего сбывал их...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах хищения зеркальных элементов с иномарок.В полицию с заявлением обратилась 41-летняя москвичка. Женщина сообщила, что с припаркованного на Новорогожской улице импортного внедорожника неизвестный демонтировал и похитил боковые зеркальные элементы, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Сергия Радонежского задержали подозреваемого – 38-летнего приезжего мужчину.Сотрудники полиции установили причастность задержанного еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленник демонтировал и похищал зеркальные элементы у дорогостоящих иномарок, припаркованных на территории Таганского района. Затем похищенные запчасти он сбывал, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.По данным фактам отделениями дознания и следствия ОМВД России по Таганскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60