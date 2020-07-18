Злоумышленница обещала наемному убийце 200 тысяч рублей.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области 39-летняя женщина заказала киллеру любовницу своего сожителяИзвестно, что киллер и заказчица были ранее знакомы. Злоумышленница предоставила наемному убийце фото жертвы и вручила аванс в 20 тысяч рублей. Мужчина же сделал вид, что выполнит задание, а сам пошел в полицию.После этого все переговоры заказчицы с «киллером» проходили под контролем полиции. В качестве доказательства заказчица требовала от киллера фотографии с места преступления. Полицейские вместе с мужчиной инсценировали убийство. Во время передачи остальной суммы в 180 тысяч рублей «киллеру» женщина была задержана.«Проведенные судебно-медицинские исследования показали, что женщина больна шизофренией. Скоро она предстанет перед судом. Ее собираются отправить на принудительное лечение», - сообщает Владимирская областная прокуратура.