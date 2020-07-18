18.07.2020

2020-07-18 16:40:04

В Коврове поезд сбил насмерть молодого человека в наушниках

Трагедия на железной дороге. На станции Ковров-2 электропоезд сбил молодого человека. Сообщение о происшествии в поисково-спасательный отряд поступило в пятницу, 17 июля, примерно в 19.10.

Как пояснили сотрудники железной дороги, молодой человек в наушниках шел прямо, после по непонятным причинам примерно за сто метров до поезда вышел на пути.

Пр материалам паблика «заметки спасателя».