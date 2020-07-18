18.07.2020

2020-07-18 10:30:03

Владимирцы могут подняться в небо на параплане

Не мечтай, а летай. Девиз сегодняшнего дня для нашей съемочной группы, которая отправилась в полет на параплане. Свою мечту - оказаться в облаках - очень хочет осуществить наш бесстрашный и решительный коресспондент Нина Глизница, которую сегодня ничто не остановит.

- Самое главное в парапланеризме — спокойствие инструктора и пассажира. Инструктор у нас спокойный — Артем Федин. Он опытный пилот и беспокоится за него не нужно. Он дал советы новичкам.

- Все страхи проходят после взлета. Взлетели, страх пропал, дальше — свободный полет. Была ситуация, что люди приезжали побороть страх, а оказалось не страшно.

Средняя высота, на которую мы сегодня полетим, 200-300 метров. Это безопасная высота, с которой можно хорошо разглядеть все вокруг.

- До стара осталось совсем чуть-чуть. Честно говоря, страшно, но, думаю, всё будет хорошо. Поехали!

5 минут - полёт нормальный. Высота - 300 метров. Страшно только в начале. Потом - от красоты захватывает дух. Владимир, Успенский Собор и Клязьма - всё, как на ладони.

Параплан только кажется большим. Купол уместится в рюкзаке. Мотопараплан - параплан с мотором. Двигатель позволяет взлетать с горизонтальной поверхности. В воздухе пилот управляет планером с помощью купола и строп.

- Сейчас еще виражи попробуем. Чтобы привыкнуть к виражам, начинаем потихонечку. Делаем повороты влево-вправо. Если комфортно увеличиваем амплитуду.

Такой наклон называют "винговер" - один из самых распространенных виражей. Необходимая высота для его выполнения - 500-600 метров.

Дальше - сложнее. Спираль - спуск со скоростью 15 метров в секунду. Крики слышно даже на земле.

Обычная длительность полета - 15 минут. Летать не сложно, сложно взлететь и правильно сесть, - говорят опытные пилоты.

Для Артёма Федина, создателя парапланерного клуба "Пилот33", такие полёты - обычное дело. На соревнованиях он летал в Крыму, на Кавказе. А сейчас Артём уже обучает молодых пилотов.

- Хобби, которые переросло в профессиональный спорт. Без него уже невозможно. Каждый день ты узнаешь что-то новое. Это не автомобиль, это небо, которое турбулентно. Воздух каждый день разный.

Научиться летать - дело не хитрое. Если заниматься с инструктором, самостоятельный полёт можно совершить уже на второй день. Но есть и самоучки.

- Это, можно сказать, плохой пример. Получилось так, что я не проходил обучение, посмотрев ролики на ютубе, принял решение, что я хочу полететь.

Профессиональный парапланеризм занимает много времени. В октябре в Камешковском районе пройдут клубные соревнования. Полёты на точность парапланеристы отрабатывают уже сейчас.

Нина Глизница, Андрей Синягин

"Вести-Владимир"