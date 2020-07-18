18.07.2020

2020-07-18 08:45:05

Владимирцы могут принять участие в конкурсе «Взлетай и снимай»

Телеканалы «Т24», «Живая Планета» и «Моя Планета» объявляют о старте ежегодного конкурса аэросъёмки «Взлетай и снимай». К участию принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон.

Интернет-конкурс «Взлетай и снимай» был создан для профессионального сообщества и просто любителей аэросъёмки. За несколько лет существования редакция телеканала «Т24» получила большое количество видеороликов, которые поражают своей динамичностью, монтажом и атмосферой. В новом сезоне конкурса было выбрано три самых популярных направления: путешествие, природа и экстрим.

«Мы живем в удивительное время! Ещё 6-7 лет назад мы не могли и мечтать о том, что съёмки с высоты птичьего полёта станут доступны для всех! Нашим съёмочным группам раньше для подобных кадров приходилось тратить десятки, если не сотни, тысяч рублей, нанимая вертолёты. Теперь съёмки с коптера – привычное дело не только для профессионалов ТВ, но и для и всех, кто ведёт блоги или просто путешествует и фиксирует этот процесс на видео. Вот так технический прогресс радикально у нас на глазах изменил реальность! И это можно только приветствовать, потому что каждый день тысячи людей воплощают свои мечты, ищут новые ракурсы и показывают нашу среду обитания с невиданных ранее точек! С нетерпением жду работы конкурсантов. Уверен, выбрать победителя будет непросто, и это очень хорошо!», – Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».

В жюри конкурса войдут представители трёх каналов: креативный продюсер Роман Лобашов, ведущая проекта «Один день в городе» Диана Джалалова, главный режиссёр Наталья Кузнецова и главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников, продюсер Екатерина Федорова, ведущая Элеонора Хабибулина, оператор Владимир Бурцев и главный редактор телеканала «Живая Планета» Мария Моргун, а также главный режиссёр телеканала «Т24» Максим Иванов.

«Конкурс "Взлетай и Снимай" на мой взгляд очень своевременный. Невысокая стоимость оборудования и несложный интерфейс для управления дронами делают такие полёты общедоступными. Поехал на отдых – взял небольшую сумку с коптером и полетал над морем, горами, деревней… Красота! Ещё появляется много профессионалов в данной сфере. Теперь это не что-то специфическое. Я имею в виду, что несколько лет назад дроном управляли два человека – пилот и оператор. Сейчас все проще. И это хорошо! Нам же, телеканалам, безумно интересно смотреть кадры, которые ребята снимают. Например, многие путешественники забираются в такие дали и там снимают нетронутые человеком места. Восторг! Многие экстремалы делают просто сумасшедшие кадры своих безумных трюков и событий. И не забывайте, что взгляд сверху – это не тривиальный ракурс для человека. Поэтому это дико интересно и красиво!», – Максим Иванов, главный режиссер телеканала «Т24».

Каждый из членов жюри представит отдельную номинацию:

· Экстрим и увлечения – гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии (телеканал «Т24»);

· Природа и её обитали – красота природы и наблюдение за животными (телеканал «Живая Планета»);

· Города и путешествия – маленькие и большие города днём и ночью, строящиеся объекты, городские развлечения, дороги (телеканал «Моя Планета»).

«Пейзажные съёмки природы сверху, в полёте – всегда захватывают дух. Они самые красивые, самые романтичные, и сверху удаётся снять и показать то, что вблизи мы увидеть не можем или до чего не добраться. Большое ведь действительно «видится на расстоянии». Я очень надеюсь, что наши зрители со всех уголков страны станут нашими репортерами и поделятся с нами красотой своих любимых пейзажей. А если в кадр попадут ещё и животные – это будет огромная удача!», – Мария Моргун, главный редактор телеканала «Живая Планета».

Победители в каждой номинации получат по 100 000 рублей. Участников, которые займут вторые и третьи места, ждут ценные призы и приятные подарки.

На конкурс принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон. Принять участие может каждый, главное условие – быть креативным и уложиться в полторы минуты. Приём работ до 31 августа. Дата подведение и объявление итогов: 15 сентября. Все подробности конкурса на сайте: http://vzletay-snimay.ru/