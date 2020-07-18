18.07.2020

2020-07-18 18:50:04

Во Владимирской области определят лучших рыболовов года

Рыбаки 33 региона готовятся к Первенству на Кубок Владимирского фидерного клуба. По его результатам определятся "ТОП 10" лучших рыболовов текущего года. На связи с нами рыболов-спортсмен Андрей Хорошев. Он готов побороться за кубок.

Заметим, что Андрею в прошлом году удалось поймать рекордного леща весом 2кг 200 гр. А его прошлый рекорд по общему улову на реке Клязьма - 14,5 кг. Рыболов увлекается и ловлей карпа. Его рекорд - 6 800. А по общему весу - 34 кг. Сейчас Андрей серьезно занялся рыболовным спортом, благодаря наставнику, организатору чемпионатов по фидерной ловле Григорию Федченкову. В прошлом сезоне Андрею Хорошеву удалось выиграть 2 этапа любительских соревнований. И в этот раз спортсмен рассчитывает на хороший результат. И кстати, Андрей всегда призывает беречь природу и убирать за собой мусор.