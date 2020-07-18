Регион продолжает противостоять опасной инфекции.

Во Владимирской области за прошедшие сутки зафиксировали еще три новые смерти среди зараженных коронавирусом пациентов, передает 18 июля пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).Кроме того, за минувшие сутки еще 44 человека заразились вирусом. С начала эпидемии в регионе инфекцию выявили уже в общей сложности уже у 5177 человек. Из них 106 умерли от осложнений. Выздоровело 4439 человек (+85 за минувшие сутки).