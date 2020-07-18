После того, как звездная пара сделала публичное заявление и рассказала об их новом статусе, на фигуриста и актрису обрушился шквал критики и нелестных комментариев. Данная ситуация довела Лизу Арзамасову, и ей пришлось вступить в диалог с завистниками.

После того, как звездная пара сделала публичное заявление и рассказала об их новом статусе, на фигуриста и актрису обрушился шквал критики и нелестных комментариев. Данная ситуация довела Лизу Арзамасову, и ей пришлось вступить в диалог с завистниками.Всего пару недель назад стало известно, что 46-летний Илья Авербух встречается с молоденькой звездой сериала "Папины дочки". Остается только гадать, сколько времени пара скрывала свои отношения.Ходят слухи, что Илья Авербух приметил Елизавету, когда та еще в школу ходила и в легендарном ситкоме снималась.Сама же пара не стала скрывать романтических отношений, но не огласила всех подробностей и временных сроков, которые так интересуют многочисленную аудиторию. Лиза Арзамасова вышла на связь со своими подписчиками и постаралась доходчиво объяснить свое отношение к волне обсуждений.14 Июл 2020 в 2:17 PDTКонечно же, нашли и те, кто разглядел в поступках Арзамасовой меркантильность и отсутствие доброго намерения. Подписчики обвинили 25-летнюю актрису в "грамотно созданном имидже". По словам пользователей "Инстаграм", девушка просто привлекла внимание к свое персоне.Елизавета поспешила нанести ответный удар поклонникам и заявила, что общественность не перестает вешать на нее ярлыки."Я не белая и не пушистая, я взрослый человек, со всей палитрой плюсов и минусов. И я довольно активно призываю, чтобы мы относились друг к другу без шор", – пояснила девушка.Арзамасову задело, что многие люди оценивают ее по публикациями в социальных сетях и не хотят видеть "настоящее" в актрисе.