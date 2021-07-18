В ближайшие дни областные власти ожидают поставку еще 5 тысяч доз вакцины. 18-го июля во Владимирскую область завезли очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Это часть транша,

В ближайшие дни областные власти ожидают поставку еще 5 тысяч доз вакцины. 18-го июля во Владимирскую область завезли очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Это часть транша, который анонсировал Сипягин на встрече с предпринимателями 16 июля. 19-го июля, в понедельник, поступивший препарат будет распределен между прививочными пунктами региона. В приоритетном порядке будут сотрудников 12