Губернатор Сипягин поддержал кандидатуру Дины Катковой на должность руководителя молодежного департамента. На вакантное место претендовали 9 соискателей. После предварительного отбора

Губернатор Сипягин поддержал кандидатуру Дины Катковой на должность руководителя молодежного департамента. На вакантное место претендовали 9 соискателей. После предварительного отбора осталось 6 финалистов конкурса. Претенденты прошли собеседование, а также представили свою программу развития молодежной политики региона. Лучше всех себя показала Дина Андреевна Каткова, которая трудится заведующим отделом координации структур бюджетной сферы комитета по социальной политике