По данным еженедельного оперативного мониторинга территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 93 человека, пострадавших от укуса клеща, среди них 20 детей.

По данным еженедельного оперативного мониторинга территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 93 человека, пострадавших от укуса клеща, среди них 20 детей.Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса. Всем оказана медицинская помощь и организовано медицинское наблюдение. В рамках мониторинга в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 15 клещей, доставленных населением. Случаев клещевого боррелиоза не выявлено.Кроме того, не выявлено и случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека.