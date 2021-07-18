Пострадали 2 человека. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка 1 пострадавшего.

По предварительной информации регионального УМВД, авария произошла сегодня около 10:40 на 277 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо". Водитель Hyundai 1989 года рождения при движении в сторону Суздаля столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением водителя 1971 года рождения.Пострадали 2 человека. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка 1 пострадавшего. Пассажир автомобиля ВАЗ 1972 года рождения госпитализирован, второй пассажир 1951 года рождения направлен на амбулаторное лечение. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.