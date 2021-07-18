Травяной чай или модные смузи? Что выбрать, чем утолить жажду, укрепить здоровье, как постройнеть?

Травяной чай или модные смузи? Что выбрать, чем утолить жажду, укрепить здоровье, как постройнеть? Да и в жару организму так нужны влага и витамины. Вот только получить их , оказывается, не так-то просто. Попробуем во всем разобраться вместе с Любовью Истратовой.Соки и смузи - всего лишь растворы сахаров, - говорит дипломированный нутрициолог Надежда Браун. В контексте диетологии ничем не отличаются от стакана сладкого чая. Раствор быстро усваивается организмом, повышает уровень сахара и инсулина в крови. Не помогает при похудении, а лишь увеличивает чувство голода. Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч по питанию: «Целый фрукт всегда будет в приоритете между соком и между смузи. Что это вообще такое? Это по сути вода, клетчатка и сахара. Если мы употребляем фрукт целиком, то здесь сахара находятся как бы под защитой клетчатки, за решеткой. Если мы употребляем непосредственно смузи, то мы разделяем сок, то есть этот раствор сахаров, отдельно от клетчатки.Витамина "с" нет ни в грейпфруте, ни в апельсинах и даже в лимонах, говорит Надежда, опираясь на данные Росконтроля. Если свежесорванный фрукт не был убран в холодильник или употреблен сразу, он поглотит витамины за вас. Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч по питанию: «Фрукты - их польза переоценена.В каждом фрукте находятся вещества полезные, антиоксиданты, витамины, но они созданы не для человека: они созданы природой, чтобы этот фрукт сохранить, чтобы зернышко и семечко, которые там находятся, проросли и дали новые плоды. Если фрукты сутки-двое находятся в комнатной температуре, они свои витамины просто съедают”.Остаются во фруктах и овощах только природные пигменты- каротиноиды - антиоксиданты. Их дело - цвет. Они полезны, но для сравнения, вместо полежавшего персика лучше съесть морковь. Там каратиноидов в много раз больше. Так что с ветки фрукты и овощи моем и сразу кладем в рот или холодильник. Сейчас самое время для витаминных заготовок. Надежда Браун советует шоковую заморозку сезонных плодов. Особенно полезны ягоды: в них больше клетчатки. И не стоит смотреть на экзотику. Морозим чернику, малину, смородину, жимолость. Из-за нестабильности витамина С самые полезные ягоды - поздние и "холодные": клюква, брусника, морошка. Если плоды заморозить в течение суток - 90 процентов полезных веществ сохранится. Другой вопрос - где брать свежие витамины? Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч по питанию: «Как бы это странно не звучало, но это зелень! Все виды зелени, особенно сейчас, это огромное богатое их количество. Всевозможные салаты, базилик, руккола, укроп, петрушка, зеленый лук.Это вообще будет главный источник витаминов и минералов в нашей тарелке”.Не украшаем тарелку, а едим целый пучок. Не вялые веточки, а только что сорванные. Их также можно и нужно заготавливать. Главное - делать это сразу. Тогда в них сохранится колоссальное количество клетчатки. "Зеленая" альтернатива напиткам в жару - суперфуд витграсс - сок из проростков пшеницы, микрозелень - концентрированный набор витаминов и минеральных веществ. 30 мл заменяет 1,5 кг овощей. Сохраняется польза благодаря шоковой заморозке. Доступнее - витрасс в порошках. Пить натощак, желательно курсом - 10 дней. Для пожилых людей - каждый день. Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч по питанию: «Если вы испытываете жажду, то лучше всего употреблять воду. Есть определенные нормы, которые установила всемирная организация здравоохранения. Нужно употреблять 30 мл на 1 кг нормальной массы тела жидкости. Не конкретно воды. Если. например, в девушке 60 кг, ей нужно употребить порядка литра восьмисот жидкости. Можно выпивать полтора литра водой, остальное количество из еды и других напитков”.Вода - главный источник минералов. Выбирая некипяченую воду, вы улучшаете усваиваемость и помогаете телу похудеть. Детям также стоит давать сырую, очищенную воду. Полезны в жару - травяные чаи. Мать-и-мачеха, крапива, ромашка, шиповник или микс листьев смородины, малины, земляники - их можно пить как горячими, так и холодными. А для настроения добавлять в чай фрукты и ягоды.Любовь Истратова, Александр Чунаев, “Вести-Владимир».