Злоумышленник арендовал комнату, где встречался с соискателями, и вводил их в заблуждение о необходимости проверки на профпригодность за деньги...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с трудоустройством.В полицию с заявлением обратился 59-летний гражданин. По его словам, он нашел в сети Интернет объявление о вакансии охранника в одну из организаций и связался с работодателем. После собеседования мужчине было предложено пройти проверку на соответствие должности на платной основе. Гражданин заплатил около 10 тысяч рублей, и стороны заключили договор. После нескольких безуспешных попыток узнать дату выхода на работу мужчина хотел расторгнуть договор и вернуть денежные средства, однако работодатель перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в гостинице на Измайловском шоссе. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Выяснилось, что злоумышленник арендовал комнату в одной из гостиниц, где встречался с соискателями, и вводил их в заблуждение о необходимости проверки на профпригодность за деньги. На самом деле он не имел никакого отношения к организации, под видом которой якобы набирал персонал.На сегодняшний день установлено тринадцать фактов противоправной деятельности подозреваемого.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправного деяния и возможных соучастников задержанного.Уважаемые граждане, будьте бдительны. Не спешите соглашаться на какие-либо поступающие выгодные предложения. Проверяйте информацию, прежде чем примете решение.Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56