Пострадавших нет.

В Вязниках 17 июля из-за грозы с градом упало 10 деревьев и оборвались две линии электропередач. Об этом сообщили в МЧС по Владимирской области.Как рассказала редакции «33Live.Ru» наша читательница, дождь с градом и сильный ветер продолжались около 20 минут. Деревья между домами и на детской площадке вырвало с корнем. Они раздавили гараж с автомобилем, рухнули на грузовик. Затопило один из сетевых магазинов.В пресс-службе ведомства уточнили, спасатели участвуют в работах по устранению последствий грозового форонта. Они распиливают и убирают деревья.Пострадавших нет.