Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием максимально оперативно снять ограничения с канала сенатора Алексея Пушкова на YouTube. Ведомство обвинило сервис в цензуре российских СМИ и неудалении запрещенного контента.

Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием максимально оперативно снять ограничения с канала сенатора Алексея Пушкова на YouTube. Ведомство обвинило сервис в цензуре российских СМИ и неудалении запрещенного контента.Видеохостинг заблокировал доступ к выпуску программы "Посткриптум". Ее ведет Пушков. Ролик был размещен на официальном канале сенатора на YouTube.В удаленном выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей, отстаиваются традиционные семейные ценности, акцентируется недопустимость нарушения российских законов, пояснили в РКН."В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ", – сказано на сайте ведомства.В РКН отмечают, что YouTube ограничивает доступ к материалам российских СМИ чаще других иностранных сервисов. Ведомство выявило около 30 случаев цензуры.YouTube – лидер по количеству незаконного контента, констатировал Роскомнадзор. Ведомство направило в администрацию Google более 24 тысяч требований удалить подобные материалы.Видеохостинг не заблокировал около пяти тысяч запрещенных материалов, значительная их часть – экстремистские. С начала года в отношении Google составлено 11 протоколов за неудаление опасного контента."В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании", – сообщил Роскомнадзор.