В то время, как на Донбассе полным ходом шли боевые действия, США готовили план по захвату Донецка.

В то время, как на Донбассе полным ходом шлибоевые действия, США готовили план по захвату Донецка.Об этом рассказал экс-президент Грузии, позже возглавлявший Одесскую область, Михаил Саакашвили. При этом он не сказал, когда именно планировалось захватить город.По его словам, ответственным за создание плана операции был экс-глава Центрального командования США, бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус. Кроме того, генерал активно призывал киевские власти скорее начать наступление на столицу ДНР. Но дату этих событий Саакашвили так и не назвал.Экс-президент Грузии рассказал, что однажды, когда он находился на севере американского штата Нью-Йорк, Петреус отправил ему длинную СМС, в которой генерал подробно объяснил, почему сейчас наиболее подходящий момент для проведения этой операции.Саакашвили пояснил, что экс-директор ЦРУ требовал заходить в столицу ДНР, поскольку считал, что у Киева достаточно боевой мощи и ресурсов для самостоятельной атаки на Донецк. По словам бывшего одесского губернатора, тогда он предпринимал попытку обсудить этот план с Петром Порошенко, занимавшим на тот момент пост украинского президента, однако тот проигнорировал его.Депутат Верховной рады Илья Кива ранее раскрыл план полного развала Украины. По его словам, Запад ведет гибридную войну против славянских народов.