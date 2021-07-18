Сегодня в 18.52 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в ресторане «Шеш-Беш» во Владимире.

Сообщение о задымлении в ресторане «Шеш-Беш» во Владимире поступило на пульт спасателей сегодня в 18:52.Как сообщают в региональном МЧС, по прибытии наблюдалось сильное задымление на чердаке. С целью разведки были сформированы звенья газодымозащитной службы.Из здания сотрудники МЧС эвакуировали 26 человек: 18 сотрудников заведения и 8 гостей.Открытое горение удалось оперативно ликвидировать на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.