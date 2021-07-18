Один из таких рейдов был проведён в Собинском районе.

В выходные дни сотрудники МЧС патрулируют сельские населённые пункты и СНТ с целью выявления нарушителей, в том числе рейды проводятся с использованием беспилотных летательных аппаратов.Один из таких рейдов был проведён в Собинском районе.С гражданами были проведены профилактические беседы о недопустимости разведения открытого огня на природе в период повышенной пожарной опасности. Выданы тематические памятки.В ходе рейда были обнаружены костры и палы сухой травы. Сотрудники МЧС устанавливают поджигателей для применения административного наказания. Штрафы на физическое лицо составляют до 4 тысяч рублей.