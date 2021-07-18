Особый танец, боевое искусство и своеобразная философия....Это всё о капоэйре, которая стала популярной и в нашей области. Знакомимся с владимирскими капоэйристами с Юлией Шуваловой.

Особый танец, боевое искусство и своеобразная философия....Это всё о капоэйре, которая стала популярной и в нашей области. Знакомимся с владимирскими капоэйристами с Юлией Шуваловой.Искусство побеждать красиво. Акробатические трюки или даже танец - так выглядит парный поединок в капоэйре. Это хотя и боевое искусство, жестких соприкосновений здесь нет. Здесь главное - не победить своего соперника, а продемонстрировать своё мастерство. Тренирует детей Сергей Худяков, мастер спорта и президент Федерации капоэйры Владимирской области. Капоэйрой он занимается больше 15 лет. Понравилось сочетание несколько видов спорта в одном: спортивная гимнастика, бокс и борьба. Сергей Худяков, мастер спорта по капоэйре: “Задача - не нокаутировать, а победить красиво, все так обыграть, как в шахматах. Шаг раз, шаг два, продумать на несколько шагов вперед. И в итоге - подловить человека. если этой удар, то вовремя его остановить, если это бросок, то сделать его мягко”.Капоэйра - это больше философия, уверен Сергей. Научить стоять на руках и выполнять различные стойки с прогибом - важно, но не главное. Гораздо важнее уметь почувствовать противника, заманить его в ловушку, и уж потом сделать подсечку. Еще один плюс - для занятия капоэйрой не нужна специальная площадка - место можно выбрать любое. Владимирские капоэйристы предпочитают заниматься на свежем воздухе под живую бразильскую музыку. Её ритм, по сути , определяет характер сражения. Он может быть и дружеским, и агрессивным. Даниил Фильчегов, капоэйрист: “Двое людей выходят и играют в "роду" - это бесконтактный бой, максимум броски. Один бьет, другой уходит. Можно делать маневры, колесо, сальто”.Как и в любом боевом искусстве, никуда без духовной практики. Сергей выбирает медитацию. Это помогает ему сконцентрироваться и настроиться на работу. Как известно, типы медитации бывают разные. Сейчас Сергей проходит "восемь ступеней открытий". Сергей Худяков, мастер спорта по капоэйре: “Общественное мнение, что медитация - это отсутствие мыслей, на самом деле - нет. Если ты засыпаешь в медитации, то это очень плохая медитация. Хорошая медитация, когда ты выступаешь в роли наблюдателя, то есть ты сидишь, концентрируешься на дыхании, но все равно наш мозг беспокойный задача медитации подловить этот момент, когда ты начал о чем-то думать и вернуться на дыхание”.Философия капоэйры включает в себя и принцип здорового образа жизни. Вместе с семьей Сергей живет в родовом поместье в СтуденцОво. Рядом с домом лес и собственный пруд. Еда на столе - тоже собственная , из огорода. А вот вместо картошки сажают батат. Он полезен для спортсменов, помогает нарастить мышечную массу. Да и сажать его выгодно. Из одного корнеплода получается 10 кустов. Правда, выращивают батат обычно в теплых краях, но у Сергея есть свой лайфхак.-Берется бочка, половина бочки обрезается. Высокая грядка делается и спокойно они здесь вызревают.Быть в гармонии с природой, с самим собой, по мнению Сергея, и есть высшее проявление духа. К этому стремится сам, и этому же учит своих учеников.Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир”