В ходе дорожного конфликта на Большой Пироговской улице злоумышленник, находившийся за рулем автомобиля «Мерседес Гелендваген», произвел выстрел...

Следователь СО ОМВД России по району Хамовники возбудил уголовное дело по факту дорожного конфликта со стрельбой по пассажирскому автобусу.Предварительно установлено, что в ходе дорожного конфликта на Большой Пироговской улице злоумышленник, находившийся за рулем автомобиля «Мерседес Гелендваген», произвел выстрел из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в лобовое стекло рейсового автобуса «ЛИАЗ», в кабине которого находился водитель, после чего скрылся. В результате стрельбы пострадавших нет.По данному факту следователем СО ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве