Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится в конце июля – начале августа.

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится в конце июля – начале августа.Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. По его словам, именно на это время намечены переговоры Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.Представитель президента также опроверг информацию о том, что причиной задержки стала смена руководства "Нафтогаза" и сопутствующий ему скандал. Никифороф призвал "не делать из этого трагедию".По его словам, в действительности сроки встречи президентов Украины и США зависят от различных логистических и протокольных вопросов. Пресс-секретарь подчеркнул, что ни о каких ультиматумах речи нет и не было.Джо Байден в ходе телефонного разговора пригласил коллегу посетить Белый дом. Киев надеялся, что встреча состоится до саммита Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, однако этого не произошло.После телефонного разговора офис украинского президента опубликовал пресс-релиз, в котором главе Белого дома приписывались слова о важности предоставления Украине плана действий по вопросу членства в НАТО. Однако позже эта информация была опровергнута американской стороной, и пресс-релиз был исправлен.Точная дата визита Зеленского в Вашингтон станет известна в ближайшее время. Об этом заявили в офисе главы Украины.