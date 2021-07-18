МЧС, ссылаясь на синоптиков, сообщает о вечерней грозе во Владимирской области. Вечером 18 июля ожидается гроза с дождем, усиление северо-западного ветра. Непогода продержится до конца суток.

МЧС, ссылаясь на синоптиков, сообщает о вечерней грозе во Владимирской области. Вечером 18 июля ожидается гроза с дождем, усиление северо-западного ветра. Непогода продержится до конца суток. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. Нарушением