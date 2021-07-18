Массовые мероприятия в регионе отменены с 12 июля. Но буквально за несколько часов до этого запрета во Владимире прошел турнир по боям на голых кулаках с участием сильнейших бойцов страны.

Массовые мероприятия в регионе отменены с 12 июля. Но буквально за несколько часов до этого запрета во Владимире прошел турнир по боям на голых кулаках с участием сильнейших бойцов страны. Александру Сыпченко удалось увидеть это зрелище. Смотрим и мы.Александр Сыпченко, корреспондент: “Вот он настоящий адреналин. Кровь, пот и миллионы фанатов по всему миру. Бои на голых кулаках за очень короткий срок завоевали вокруг себя практически все информационное пространство”.Событие такого формата во Владимире проходит впервые. Анонс турнира HEADSHOT FIGHTING CHAMPIONSHIP за считанные дни собрал тысячи просмотров на ютюбе. Можно сказать, что кулачных боев в городе ждали.Интересно, что среди зрителей немало представительниц прекрасного пола. София Ляменова турниры по смешанным единоборствам смотрит с детства, девушке всегда нравились состязания, где все решает техника и физическая подготовка. София ждет ребенка, уверена: он тоже уже приобщается к спорту. София Ляменова, зритель: “Сначала меня папа приобщал с детства, мы смотрели бокс, профессиональные бои, теперь муж еще потому что он сам профессиональный спортсмен, у него клуб спортивный, естественно приходится жить вот этой жизнью”.Профессиональный боец из Тюмени Муроджон Турдиалиев ради участия в турнире преодолел более полторы тысячи километров. КМС по греко-римской борьбе, он уже несколько лет выступает в категории 70 килограммов. В боях на голых кулаках участвует впервые. Понимая всю сложность предстоящей встречи, Муроджон прошел полноценный тренировочный курс. Муроджон Турдиалиев, участник турнира "Бои на голых кулаках": “Там и руки, ноги и борьба, а здесь чисто на ручках готовится. То есть ты набивал кулаки? Да, вот”.Истоки этого довольно жесткого спорта уходят в глубь истории. В России традиция биться на голых кулаках, стенка на стенку была национальной забавой. Такие бои обычно проходили на открытых площадях, а в зимнее время - на льду замерзших водоемов. Как говорится , какой праздник без драки? Неудивительно, что сейчас в этой дисциплине выступает большое количество россиян, за успехами которых следят миллионы соотечественников.-Бои сейчас популяризируются и очень интересно стало за этим всем смотреть.-Вообще в живую в первый раз, а по телевизору ну бывает, иногда вечером смотрим.Организаторам этого шоу пришлось изучить сотни анкет. Предпочтение отдавали спортсменам-ударникам, участникам различных турниров. Профессиональные боксеры и бойцы ММА легко адаптировались под формат турнира. Артур Есаян, креативный идеолог проекта: “Отбираем бойцов по их бойцовским признакам, по их яркости которую они могут представить как они себя могут показать публике ведь то, чем мы называемся это больше не прям профессиональная лига, хотя мы конечно к ней стремимся, но все же поп-формат”.Дмитрий Артамонов, организатор турнира "Бои на голых кулаках": “Ожидается примерно 700 человек, надеемся на большее количество, столы полностью забронированы. Во Владимире такое впервые, так что, я думаю, что это очень круто”.Ну а тех, кто не смог попасть на турнир, организаторы призывают не расстраиваться. Все бои скоро появятся в Сети. Возможно, в скором времени в России появится первый Владимирский промоушен в этом виде спорта. Правда , ему придется выдержать жесткий удар пандемией и ограничениями.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.