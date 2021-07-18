В 18.52 во Владимире в ресторане «Шеш-Беш» на Большой Московской загорелся чердак.
По прибытии пожарных наблюдалось сильное задымление. С целью разведки были сформированы звенья ..
В 18.52 во Владимире в ресторане «Шеш-Беш» на Большой Московской загорелся чердак.
По прибытии пожарных наблюдалось сильное задымление. С целью разведки были сформированы звенья газодымозащитной службы.
Из здания кафе спасатели МЧС эвакуировали 26 человек, среди которых были 18 сотрудников заведения и 8 гостей.
Пожар на площади 10 квадратных метров ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства происшествия.
На происшествие выезжали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.