В 18.52 во Владимире в ресторане «Шеш-Беш» на Большой Московской загорелся чердак. По прибытии пожарных наблюдалось сильное задымление. С целью разведки были сформированы звенья ..

В 18.52 во Владимире в ресторане «Шеш-Беш» на Большой Московской загорелся чердак.По прибытии пожарных наблюдалось сильное задымление. С целью разведки были сформированы звенья газодымозащитной службы.Из здания кафе спасатели МЧС эвакуировали 26 человек, среди которых были 18 сотрудников заведения и 8 гостей.Пожар на площади 10 квадратных метров ликвидирован.Погибших и пострадавших нет.Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства происшествия.На происшествие выезжали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.