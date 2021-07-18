Фрунзенский районный суд Владимира оштрафовал водителя, который врезался в опору теплотрассы. С иском к автомобилисту обратилось МУП ЖКХ «ПКК Собинского района». Авария произошла в ..

Фрунзенский районный суд Владимира оштрафовал водителя, который врезался в опору теплотрассы.С иском к автомобилисту обратилось МУП ЖКХ «ПКК Собинского района». Авария произошла в деревне Толпухово. После ДТП трубопровод слетел с опор. Повреждена изоляция и две опоры. Теплотрасса потеряла работоспособность и требует устранения последствий случившегося.Ущерб оценили в 64 754 рублей.Владимирец в суд не пришёл. Отзыв на заявление решил не предоставлять. В результате Фемида удовлетворила претензии коммунальщиков. Мужчину обязали компенсировать затраты на ремонт.Решение суда пока не вступило в законную силу.