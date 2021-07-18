Во Владимирской области за шесть месяцев 2021 года на девяти участках сельхозземель более 2,4 га территории заросли борщевиком Сосновского. Об этом рассказали в региональном ..

Во Владимирской области за шесть месяцев 2021 года на девяти участках сельхозземель более 2,4 га территории заросли борщевиком Сосновского. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.Пострадавшие наделы расположены в Вязниковском, Александровском, Гороховецком, Собинском, Кольчугинском, Петушинском районах.Владельцам угодий выданы предписания об устранении нарушений. Информация о собственниках участков направлена в ФНС для решения вопроса о повышении налоговой ставки.